Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße/ Unter Drogen aufgefahren

Coesfeld (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagmorgen (08.08.) um 7 Uhr an der Osterwicker Straße in Coesfeld. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Coesfeld fuhr auf den Wagen einer 29-jährigen Coesfelderin auf, die an der Landstraße wartete. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 32-Jährige unter Drogeneinfluss war. Sie veranlassten eine Blutprobe, stellten den Führerschein des Mannes sicher und verboten die Weiterfahrt. Nun erwartet den Coesfelder ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell