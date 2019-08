Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Gorfeldstraße/ Quadfahrer kippt um und verletzt sich schwer

Coesfeld (ots)

Beim Linksabbiegen von der Gorfeldstraße in die Bleckstraße in Capelle kippte am Mittwoch (07.08.) um 17.29 Uhr das Quad eines 49-jährigen Nordkircheners um. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

