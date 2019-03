Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch umgetretene Leitpfosten

Löf (ots)

In der Nacht zum Rosenmontag wurden an der B416 zwischen Hatzenport und Löf nahezu alle Leitpfosten aus der Verankerung gelößt und umgestoßen. Am Morgen lagen diese teilweise wohl auch unter Mithilfe von Sturmtief "Bennet" auf der Fahrbahn. Der/die Täter dürften unter den Gästen des Karnevalsumzuges in Löf zu suchen sein. Hier wurde der Faschingsfrohsinn deutlich übertrieben und trifftet in Straftaten ab. Hinweise an die Polizei in Brodenbach

