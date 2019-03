Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Boppard für den Zeitraum 01.03.2019-03.03.2019, 12:00h

Boppard (ots)

Im Berichtszeitraum fanden in Waldesch und Bad Salzig am 02.03.2019 Karnevalsumzüge statt.

Die Veranstaltung in Waldesch wurde ohne die Notwendigkeit polizeilichen Einschreitens durchgeführt.

Im Zusammenhang mit der Veranstaltung in Bad Salzig wurden insgesamt 4 Strafanzeige wegen Körperverletzung, 3 Strafanzeigen wegen Beleidigung, davon 2 zum Nachteil von Polizeibeamten, 1 Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und 1 Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Abtreten eines Außenspiegels an einem Fahrzeug aufgenommen. Insgesamt wurden 5 Platzverweise ausgesprochen. Eine Person musste kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden.

