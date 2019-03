Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht für das Wochenende

Lahnstein (ots)

Sachbeschädigungen

Im Zeitraum von Freitag, den 28.02.2019, 18.00 Uhr bis Samstag 01.03.2019, 07.30 Uhr, wurde in Lahnstein in der Bürgermeister-Müller-Straße 11 die Fahrerseite eines PKWs zerkratzt. Zusätzlich wurde noch der Fahrerspiegel augenscheinlich abgetreten.

Ein weiterer beschädigter PKW stand am Rheinufer in Oberlahnstein in Nähe der mittleren Unterführung. Bei diesem PKW wurde eine Delle in einer Seitentür festgestellt, die von einem massiven Tritt stammen dürfte. Weiterhin wurden die Rückleuchten dieses PKWs eingeschlagen.

Beide Taten dürften auf Grund der räumlichen und zeitlichen Nähe in einen Tatzusammenhang stehen.

Einsatzgeschehen Karnevalsumzug Braubach

Der Braubacher Abendumzug fand am Freitag, den 01.03.2019, um 18.00 Uhr statt, bei dem geschätzte 500 Zugteilnehmer und ca. 3500 Zuschauer Karneval feierten.

Auf Grund der aktuellen Baustellenlage in Braubach musste an der Koppelsteinbrücke B 42, örtliche Verkehrsregelung durch die Polizei betrieben werden, um freie Fahrt Richtung Koblenz zu gewährleisten. Der Umzug selbst verlief ohne Vorkommnisse.

Anschließend hatte die Polizei Lahnstein allerdings einige Einsätze zu verzeichnen.

Gegen 21.40 Uhr wurden der Polizei einige Randalierer in der Bahnunterführung Rheinstraße gemeldet. Schäden wurden vor Ort keine festgestellt, Personen konnten nicht mehr angetroffen erden.

Gegen 21.50 Uhr wurde dann eine Körperverletzung in Braubach vor der Grundschule in der Stiftstraße 1 gemeldet. Vor Ort wurde ermittelt, dass vermutlich nach einem versehentlichen Rempler der Beschuldigte dem Geschädigten gegen den Kopf schlug. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der Beschuldigte wurde von Freunden des Geschädigten dann zurück gehalten, so dass eine weitere Eskalation verhindert werden konnte.

Bei der Anfahrt zum Einsatz konnte dann eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der es wieder zu Schlägen kam getrennt werden. Die Gruppierungen lösten sich anschließend auf.

Um 23.25 Uhr erfolgte dann die Mitteilung über eine weitere körperliche Auseinandersetzung, ebenfalls im Rahmen der "Afterzugparty" in der Stiftstraße in Braubach. Dort konnte der Beschuldigte, der nach jetzigen Ermittlungen in die vorherigen Einsätze involviert war, nicht mehr angetroffen werden.

Weiterhin wurde eine kaputte Schaufensterscheibe in Braubach in der Unterallestraße festgestellt. Der Anzeiger vermutet als Ursache einen Flaschenwurf während des Umzugs, Hinweise auf tatverdächtige Personen liegen aber nicht vor. Da die Straße nach dem Umzug sofort gereinigte wurde, liegt kein Hinweis auf ein eventuelles Wurfgeschoss vor.

Sachbeschädigung und Körperverletzung

Am frühen Samstagmorgen, den 02.03.2019, gegen 04.00 Uhr, meldete ein Anwohner der Polizei Lahnstein, dass eine Person in der Adolfstraße 55 eine Hauseingangstür aufgetreten habe. Die Polizei konnte in der Nähe den Mitteiler antreffen, der eine Schnittwunde am Kopf aufwies. Seinen Angaben zufolge sei er, nachdem er die Polizei verständigte, der Person nachgegangen. Als er dann auf die Person in der Car-Sturm-Straße traf, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Täter ihm eine Flasche auf den Kopf geschlagen habe und sich im Anschluss entfernt habe. Zur Beschreibung des Täters kann der Geschädigte folgende Angaben machen: Ca. 20 Jahre alt, bekleidet mit dunklem Kapuzenpulli mit zwei weißen Bändeln, Hose mit weiten Taschen. Die Person sei deutlich kleiner als 1,78 m gewesen.

Diebstahl

Nach Mitteilung einer Zeugin wurde durch die Polizei Lahnstein festgestellt, dass in Lahnstein im Todtentalerweg versucht wurde, einen an einer Wand befestigten Opferstock abzureißen, was allerdings nicht gelang. Stattdessen wurde der Opferstock dann aufgehebelt und das darin befindliche Geld entwendet.

Einsatzgeschehen Kinder -und Jugendumzug in Lahnstein

Am Samstag, den 02.03.2018, von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr fand der Kinder-und Jugendumzug. Ca. 1000 Zugteilenehmer, etliche Prunkwagen und Musikzüge sorgten für gute Stimmung.

Leider lief der Polizeieinsatz nicht ganz friedlich. Während die Verkehrsregelung unproblematisch verlief, musste ein Jugendlicher bei der Zugauflösung auf dem Salhofplatz zur Ordnung gerufen werden, der mitten durch eine Fußgängergruppe fuhr. Auf Ansprache der eingesetzten Beamten versuchte, dieser, nach einem Beamten zu schlagen. Es kam zu einer Widerstandshandlung, in der ein weiterer Jugendlicher versuchte, die Maßnahmen der Kollegen zu verhindern. Beide Jugendliche wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Kenntnisnahme des Sachverhalts durch die Erziehungsberechtigten entlassen.

Im Lauf des Karnevalsumzuges in Oberlahnstein wurde bei einem Dienstfahrzeug der CARITAS-Station Lahnstein, welches auf dem Turmplatz geparkt stand, die Frontscheibe dermaßen zerstört, dass diese über die gesamte Fläche splitterte. Auch hier liegen keine Täterhinweise vor.

Schlägerei in Dachsenhausen

Am Samstag, den 02.03.2019, gegen 21.15 Uhr, wurde der Polizei Lahnstein eine Schlägerei an der Rhein-Taunus-Halle in Dachsenhausen gemeldet. Dort fand im Anschluss an den dortigen Karnevalsumzug eine Feier statt. Während der Anfahrt der Einsatzkräfte wurde mitgeteilt, dass sich nun eine größere Personengruppe in Höhe Haus Nr. 35 verlagert habe. Bei Eintreffen vor Ort war keine Schlägerei mehr im Gange. Es wurde festgestellt, dass insgesamt drei Personen durch Schläge verletzt wurden. Der Täter ist namentlich bekannt, konnte aber im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen. werden.

Gegen 22.40 Uhr wurden der Polizei Lahnstein randalierende Jugendliche gemeldet, wiederum in der Rhein-Taunus-Straße in Dachsenhausen,, die Warnbaken umherwerfen und Baustellenabsicherungen beschädigen würden. Die Täter konnten nicht mehr festgestellt werden. Vor Ort wurden durch die Einsatzkräfte mehrere Warnbaken wieder aufstellen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Sachbeschädigung an PKW

Am Samstagmorgen wurde der Polizei Lahnstein eine Sachbeschädigung an einem PKW angezeigt. Der Geschädigte gab an, am Vorabend seinen PKW im Haukertsweg in Koblenz gegen 21.000 Uhr geparkt zu haben. Am Samstag stellte er dann gegen 09.00 Uhr fest, dass ein Außenspiegel abgerissen war und mehrfach gegen den PKW getreten wurde. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130

pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell