POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Anhänger beim Abbiegen ursächlich für den Schaden - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am Mittwochmittag, 06.08.19, bog um 13:35 Uhr eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem dazugehörigen Anhänger von der Oldenburger Straße kommend, rechts in den Sillandweg ein. Während des Abbiegens streifte der Anhänger einen aus Richtung Sande kommenden silberfarbenen VW Golf Plus, an dem der linke Außenspiegel beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

