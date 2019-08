Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich - ohne Verletzte

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 06.08.2019, ereignete sich gegen 09.50 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Peterstraße/Oldenburger Straße. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin übersah das für sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich hinein. Der bevorrechtigte 35-jährige Pkw-Fahrer, der zeitgleich in den Bereich fuhr, bremste noch ab, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

