Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gullydeckel ausgehoben- Kein Kavaliersdelikt

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (23.7.) gegen 04:35 Uhr wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, dass auf der Sandstraße in Herford mehrere Gullydeckel ausgehoben und mittig auf der Straße liegen. Durch den Zeugen wurden die ca. 15 Deckel an den Straßenrand gezogen und anschließend durch die eingesetzten Polizeibeamten wieder in die Rahmen gesetzt. Die Polizei warnt davor, dass es sich hierbei um kein "Kavaliersdelikt" handelt. Eine Herausnahme kann dazu führen, dass Verkehrsteilnehmer, die entweder über die Gullydeckel oder durch die offenen Rahmen fahren, sich erheblich verletzen oder auch die Fahrzeuge erheblich beschädigt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Angaben zu dieser Tat machen können, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell