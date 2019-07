POL-HF: Unfall auf der Wilhelmstraße- Radfahrer schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) Am Montag (22.7.) kam es gegen 23:50 Uhr in Bünde im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/Turnerstraße zu einem Unfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 22-jähriger Radfahrer aus Bünde fuhr auf der Wilhelmstraße aus Richtung Innenstadt Bünde kommend in Richtung Parkstraße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 27-jährige Ford-Fahrerin aus Bünde die Turnerstraße aus Richtung Holser Straße kommend. Sie beabsichtigte im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße / Turnerstraße die Wilhelmstraße zu überqueren. Der Radfahrer übersah die von rechts kommende Ford-Fahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Radfahrer schlug nach dem Zusammenstoß mit dem Oberkörper in die Frontscheibe und viel anschließend über die Motorhaube zu Boden. Da sich der 22-Jährige beim Aufprall schwer verletzte, wurde er mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten eine Alkoholisierung des Radfahrers. Auf Anordnung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Überprüfung des Fahrrades ergab, dass keine ausreichende Beleuchtungseinrichtung vorhanden war. Weitere Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat Bünde.

