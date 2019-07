Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Radfahrer- Heckscheibe zersplittert

Löhne (ots)

(sls) Am vergangenen Freitag (19.7.) kam es zu einem Verkehrsunfall in Löhne an der Bünder Straße bei dem ein junger Radfahrer verletzt wurde. Ein 56-jähriger Opel-Fahrer aus Steinhagen befuhr mit seinem Pkw die Bünder Straße aus Richtung Löhner Innenstadt kommend in Richtung Herford. In Höhe der dortigen Zufahrt zu einem Gelände der Deutschen Post beabsichtigte er auf dieses Gelände nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er dann zwei Radfahrer die sich auf dem rechten Radweg parallel zur Fahrtrichtung befanden. Einer der beiden Radfahrer konnte noch ausweichen, der zweite Radfahrer, ein 12-Jähriger Junge aus Löhne konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Er touchierte zunächst den Opel, kam dadurch in Schleudern und stieß dann noch mit einem geparkten Ford Mondeo zusammen. Durch die Kollision splitterte die Heckscheibe des Mondeo. Der 12-jährige erlitt augenscheinlich Schnittverletzungen am linken Bein. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 2200 Euro.

