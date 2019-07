Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei- Stromkasten aufgehebelt

Rödinghausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Montag (22.7.) kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei an der Bünder Straße in Rödinghausen. Unbekannte Täter versuchten über verschiedene Zugangsmöglichkeiten in die Bäckerei zu gelangen. Letztendlich wurde eine Glastür mittels eines stumpfen Gegenstandes eingeschlagen und anschließend aufgedrückt. Die Täter hatten es auf einen Tresor im Inneren des Objektes abgesehen. Ein Abtransport oder Öffnung des Tresors gelang jedoch nicht. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. In diesem Zusammenhang besteht der Verdacht, dass ein anliegender Stromkasten durch dieselben Täter beschädigt worden ist. Der Kasten wurde aufgehebelt, um möglicher Weise, die Stromversorgung für die Bäckerei zu manipulieren. Die Kriminalpolizei Herford ermittelt nun in diesem Fall und bittet um Hinweise, die im Zusammenhang mit dieser Tat stehen könnten. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell