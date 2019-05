Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Presseinformation zum Tag der offenen Tür des Löschzug I Alt-Erkrath am 30. Mai 2019

Erkrath (ots)

Wie schon in den vergangenen Jahren richtet der Löschzug I Alt-Erkrath wieder seinen traditionellen Tag der offenen Tür aus. Dieser findet am Donnerstag, den 30. Mai 2019 (Christi Himmelfahrt) von 11 Uhr bis 20 Uhr am Gerätehaus des Löschzuges an der Ludenberger Straße 8 in Alt- Erkrath statt.

Es gibt wieder ein Programm für die ganze Familie, wie etwa Vatertags-Frühschoppen mit Musik von DJ Classe, Fahrzeugausstellung (Feuerwehr, Polizei, Bundespolizei und DRK). Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Spritzenhaus und auch Kinderschminken steht wieder auf dem Programm.

Für das leibliche Wohl wird wieder wie in gewohnter Qualität gesorgt sein. Neben kalten Getränken und einer Sektbar, stehen Speisen vom Grill sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet auf dem Programm.

Gegen 14 Uhr und 16 Uhr wird von den Kameraden des Löschzuges eine Fettexplosion demonstriert und um 15 Uhr wird sich die Jugendfeuerwehr Erkrath mit einer Übung präsentieren. Auch die neu gegründete Kinderfeuerwehr wird in diesem Jahr das erste Mal dabei sein.

Der Hildener Musiker Stefan Mindenbeck wird unsern Hof ab 17:30 Uhr panikrocken und mit Soul übergießen, denn "The Voice" Stefan Mindenbeck verkörpert Udo Lindenberg und Joe Cocker in einer Person.

Die Angehörigen des Löschzuges I Alt-Erkrath freuen sich darauf an Christi Himmelfahrt viele Gäste am Gerätehaus des Löschzuges an der Ludenberger Straße begrüßen zu dürfen.

Schon jetzt freut sich der Löschzug ganz besonders darauf, im nächsten Jahr seinen traditionellen Tag der offenen Tür an Christi Himmelfahrt am neuen Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges an der Kreuzstraße ausrichten zu können.

