FW-Erkrath: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Erkrath (ots)

Mittwoch, 08.05.2019, 15:00 Uhr BAB 46, Fahrtrichtung Düsseldorf

Die hauptamtliche Wache wurde heute Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person zunächst zur Haaner Straße in Hochdahl alarmiert. Noch auf der Anfahrt informierte die Kreisleitstelle die Einsatzkräfte, dass es mehrere Meldungen zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Zufahrt zur BAB 46 geben würde und die Örtlichkeit nicht genau angegeben werden könnte.

Mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte dann festgestellt werden, dass sich die Einsatzstelle in der Zufahrt zur BAB 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf befand. Ein SUV der Mittelklasse war bei der Abfahrt von der BAB 46 aus bisher ungeklärter Ursache an der Anschlussstelle Haan-West ins Schleudern geraten und hatte sich dabei überschlagen. In der Auffahrt touchierte der Unfallwagen einen Lieferwagen und kam dann im Grünstreifen der Auffahrt zum Stehen. Bei dem Unfall wurden zwei der fünf Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Drei Personen wurden mittelschwer und der Fahrer des Lieferwagen leicht verletzt.

Im Einsatz waren insgesamt sechs Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeuge, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst der Feuerwehr Ratingen sowie der Leitende Notarzt des Kreises Mettmann. Da vor Ort alle Fahrzeuginsassen bereits von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit worden waren, konnte sich die Arbeit der Feuerwehr auf die Erstversorgung der Patienten, das Absperren der Einsatzstelle und das Sichern des verunfallten Fahrzeuges beschränken.

Alle Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die schwer verletzten Patienten wurden Krankenhäuser mit Maximalversorgung zugeführt. Da sich die Einsatzstelle im Ausrückebereich der Feuerwehr Haan befand, rückte der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Haan ebenfalls zur Einsatzstelle aus. In gegenseitiger Abstimmung verblieb die Einsatzleitung bei der Feuerwehr Erkrath. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

