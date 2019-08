POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Am 06.08.2019, kam es um 12.00 Uhr an der Oldenburger Straße beim Gewerbegebiet am dortigen Kreisel zu einem Verkehrsunfall. Dabei übersah die 30-jährige Kraftfahrzeugführerin beim Einfahren in den Kreisel den auf dem Radweg fahrenden 43-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht am Handgelenk und Becken verletzte. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen außerdem leichter Sachschaden.

