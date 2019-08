Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ermittlungserfolg der Polizei - Beschlagnahme von mutmaßlichen Diebesgut aus Wohnungseinbrüchen - Polizei nutzt Internetplattform zur Zuordnung der Gegenstände

Im Rahmen von Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Wilhelmshavener wegen des Verdachts der Begehung von Wohnungseinbruchdiebstählen im Großraum der Stadt Wilhelmshaven und des Landkreises Friesland konnten im Zuge von damit verbundenen Durchsuchungsmaßnahmen weit über 300 Gegenstände beschlagnahmt werden.

Dabei handelt es sich vor allem um diverse Schmuckstücke, darunter Armbanduhren, Arm-, Ohr-, Finger-, Kopf- und Halsschmuck sowie antike Silberbestecke, ein antikes Silberteeservice und weitere Gegenstände von teilweise erheblichen Wert.

Im Zuge erster Kontaktaufnahmen mit mutmaßlichen Eigentümern der Schmuckstücke, die zuvor polizeilich einen Einbruch in ihre Wohnung zur Anzeige gebracht hatten, konnten bereits drei Straftaten aufgeklärt werden. Die Geschädigten aus Neustadtgödens und Wilhelmshaven erkannten dabei in mehreren Gegenständen ihr entwendetes Eigentum wieder.

"Es sind immer noch viele Gegenstände bei uns, die zuzuordnen sind", so Stephan Heeren, Sachbearbeiter im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Für unsere Arbeit ist die Wiedererkennung des Eigentums von besonderer Bedeutung, da dem Täter dadurch weitere Straftaten zugeordnet werden können", ergänzt Heeren. Gegen den 35-jährigen Wilhelmshavener wurden in der Vergangenheit bereits zahlreiche gleichgelagerte Ermittlungsverfahren geführt. Aufgrund dieser Ermittlungen wurde er im Jahre 2011 zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Nunmehr schien er nach Annahme der Ermittler jedoch rückfällig geworden zu sein. Diese Annahme scheint sich im Zuge der Ermittlungen zu bestätigen. So versuchte mutmaßlich der 35-jährige Wilhelmshavener u.a. auch über die Onlineverkaufsplattform Ebay nachweislich zahlreiches Diebesgut zu verkaufen. Die Polizei konnte diesem jedoch zuvorkommen und den Weiterverkauf stoppen.

Da davon auszugehen ist, dass es sich bei den bislang nicht zugeordneten Gegenständen nach aller Wahrscheinlichkeit auch um Diebesgut handelt, wird nunmehr auch die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten.

Dazu wurden Übersichtsaufnahmen der beschlagnahmten Gegenstände gefertigt, die im Internet unter folgendem Link abrufbar sind:

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/fahndung/sachen/sichergestellte_gegenstaende/

Sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen, vor allem von Personen, die ihr entwendetes Eigentum wiedererkannt haben, nimmt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland unter der Rufnummer 04421/942-427 bzw. 04421/942-0 entgegen. In Absprache ist auch eine persönliche Inaugenscheinnahme der beschlagnahmten Gegenstände in der 34. Kalenderwoche möglich.

