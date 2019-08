Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - beide Beteiligten verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Wangerland. Am frühen Montagnachmittag, 05.08.2019, befuhr eine 51-jährige Fahrzeugführerin gegen 14:15 Uhr, aus Middoge kommend die K89 in Richtung Tettens.

An der kreuzenden und bevorrechtigten L 808 übersah sie den aus Jever in Richtung Altgarmssiel fahrenden 56-jährigen Fahrzeugführer, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam, durch den beide Beteiligte verletzt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell