Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis

Alkoholisiert gegen Stromkasten gefahren

Heddesheim (ots)

Alkoholisiert und zu schnell war am frühen Sonntagmorgen ein 41-jähriger Audi-Fahrer in der Werderstraße unterwegs, was dazu führte dass er gegen 00.15 Uhr von der Fahrbahn abkam und gegen einen Stromkasten stieß. Dieser geriet dadurch in Brand, konnte aber vom Verursacher selbst gelöscht werden. Dem 41-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. An seinem Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

