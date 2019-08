Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl

Alkoholisiert Auto gefahren und Unfall verursacht

Brühl (ots)

Mit über 2 Promille war am Samstagabend ein 68-jähriger Hyundai-Fahrer in der Hildastraße unterwegs, bevor er gegen 21.15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen geparkten Audi stieß. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000,- Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Dem 68-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein kam zu den Akten.

