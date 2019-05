Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190524-5: Schwer verletzte Motorrollerfahrerin - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Gleich mehrfach stieß eine 88-jährige Frau mit ihrem Auto gegen einen verkehrsbedingt wartenden Motorroller. Dessen Fahrerin (47) stürzte und verletzte sich schwer.

Eine 47-jährige Frau fuhr am Donnerstag (23. Mai) um 11:25 Uhr zusammen mit ihrer Tochter (22) als Sozia auf einem Motorroller auf der Orrer Straße in Richtung Venloer Straße. Dort musste die 47-Jährige verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten. Von hinten näherte sich die 88-Jährige mit ihrem Auto und stieß gegen den Motorroller. Dabei stieg die Sozia (22) ab und forderte die 88-Jährige auf, den Wagen abzubremsen. Aus bisher unerklärlichen Gründen fuhr die Seniorin noch weitere Male gegen den Roller. Dabei stürzte die 47-Jährige und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Neben der Verkehrsunfallanzeige informierten die Beamten das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Verkehrstauglichkeit der 88-jährigen Unfallverursacherin. (bm)

