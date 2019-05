Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190524-4: Schwer verletzt nach Rangierunfall - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Senior (82) verwechselte nach Angaben eines Zeugen vermutlich Gas mit Bremse und stieß gegen eine Garagenmauer.

Ein 82-jähriger Mann fuhr am Donnerstag (23. Mai) um 09:00 Uhr mit seinem Auto in einen Garagenhof am Kiebitzweg. Dort stieß er beim Einparken in seine Garage mit laut aufheulendem Motor zunächst gegen einen Pfeiler und gegen eine Betonmauer. Dabei erlitt der Senior schwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Fahrzeug, dem Pfeiler und der Mauer entstand erheblicher Sachschaden. (bm)

