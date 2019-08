Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Anbaus in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagabend, 05.08.2019, erhielt die Polizei gegen 21 Uhr Kenntnis über einen Brand in der Marktstraße. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Anbau eines Mehrfamilienhauses brannte. Zu diesem Zeitpunkt war die alarmierte Berufsfeuerwehr bereits am Löschen, sie war mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Die Schadenshöhe kann derzeit nicht näher beziffert werden, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen, diese dauern an.

Zeugen, die am Montagabend etwas Auffälliges festgestellt haben oder anderweitig sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

