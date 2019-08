Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - Fahrradfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

wangerland. Am späten Montagmittag, 05.08.2019, wollte ein 71- jähriger Pkw-Fahrer vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts auf die Bäderstraße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigen 64-jährigen Radfahrer, der auf dem kreuzenden Radweg in Richtung Bäderstraße unterwegs war. Der Radfahrer wurde vom Pkw erfasst und auf die Bäderstraße gestoßen. Der Fahrradfahrer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, an beiden Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden.

