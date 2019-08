Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw-Scheibe eingeschlagen und eine im Fußraum befindliche Handtasche entwendet

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Sonntag, 04.08.2019, schlugen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 10:30 - 22:05 Uhr die Beifahrerscheibe eines auf einem Parkplatz am Südstrand abgestellten Pkw Opel Corsa ein. Entwendet wurde eine im Fußraum befindliche Handtasche samt Inhalt.

Immer wieder warnt die Polizei davor, beim Verlassen des Fahrzeuges Wertsachen zurückzulassen. Sind diese auch noch für jeden im Pkw sichtbar, so muss der Dieb nicht einmal suchen.

Nach dem Motto "Stumpf ist Trumpf" dauert der Diebstahl dann nur wenige Minuten.

Da sich die Tat an einem Sonntag am gut besuchten Südstrand ereignete, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Personen, denen an dem Tag verdächtige Personen oder anderes aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Nähere Informationen zum Schutz des Eigentums sind unter www.polizei-beratung.de nachzulesen.

