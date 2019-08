Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Zweifamilienhauses in Varel

In der Memeler Straße in Varel geriet am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Zweifamilienhaus in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus. Das Haus brannte vollständig aus und ist unbewohnbar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Varel waren schnell vor Ort und konnten ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Aus dem Nachbargebäude mussten kurzfristig Personen evakuiert werden. Der Gesamtschaden wird auf über 200.000EUR geschätzt. Die vierköpfige Familie kommt zunächst bei Familienangehörigen unter. Während des Einsatzes erlitten zwei Feuerwehrmänner leichte Brandverletzungen im Rahmen der Löscharbeiten. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

