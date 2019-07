Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erneuter Nachtrag zum Unfall in Lehrte-Ahlten: Identität der Radfahrerin ist geklärt

Hannover (ots)

Die Polizei konnte dank eines Zeugenhinweises zwischenzeitlich die Personalien der bei einem Verkehrsunfall am Montag, 01.07.2019, an der Straße Am Rehwinkel (Höhe Backhausstraße) verletzten Fahrradfahrerin ermitteln. Demnach handelt es sich um eine 78 Jahre alte Frau aus Lehrte. Der Krankheitszustand der Seniorin hat sich bislang nicht verändert, sie schwebt weiterhin in Lebensgefahr. /now, schie

Unsere Ursprungsmeldungen zu dem Vorfall finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4313312 (02.07.2019) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4312234 (01.07.2019)

