Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel, Zeitraum 02. - 04.08.2019

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit Im Verkehr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag, gegen 03:05 Uhr, in Zetel, ein 16-jähriger Fahrradfahrer von Beamten des PK Varel kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde in der Atemluft Alkoholgeruch wahrgenommen. Die Atemalkoholkonzentration betrug 1,71 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Brand auf einer Dachterrasse Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:40 Uhr, kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand auf einer Dachterrasse in Varel, Ginsterweg. Das Geländer, eine Bambusmatte, sowie eine auf der Terrasse befindliche Holzpalette, Blumenkübel und Kunststoffgartenstühle wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Durch aufmerksame Nachbarn konnte der Brand schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Schaden kann zur Zeit nicht beziffert werden. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Umweltdelikt Bockhorn In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.07. und Freitag, 19.07.2019, wurden in der Wilhelmshavener Straße in Bockhorn, neben der Zuwegung zum Windpark Krögershamm (ggü. Einmündung Loogenweg) mehrere, vermutlich asbesthaltige Wellzementplatten entsorgt. Die Polizei in Varel sucht unter der Telefonnummer 04451-9230 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

