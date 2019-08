Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 02.-04.2019

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr in Schortens In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer gegen Mitternacht die Schooster Straße in Schortens. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein daraufhin erfolgter Alko-Test ergab 1,17 0/oo. Durch die Beamten wurde der Führerschein einbehalten, eine Blutentnahme veramlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr in Sillenstede Am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr wurde durch die Beamten in Sillenstede ein 23 Jahre alter Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurden mittels des Alkotests 1,90 0/oo festgestellt. Auch hier wurde der Führerschein einbehalten, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Alkoholbedingter Verkehrsunfall in Sande Am Sonntagmorgen gegen 04.10 Uhr fuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer an der Einmündung Hauptstraße Ecke "Am Gut Sanderbusch" in Sande über eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem beschädigten Pkw, konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt und angetroffen werden. Ein Alkotest konnte bei dem augenscheinlich betrunkenen Unfallverursacher nicht durchgeführt werde. Auch hier wurde der Führerschein einbehalten, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Alkoholbedingter Verkehrsunfall in Jever Am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr fuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer in der Bismarckstraße in Jever gegen ein geparktes Fahrzeug, welches durch den Zusammenstoß gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Während der Unfallaufnahme ergab ein Alkotest einen Wert von 2,70 0/oo. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen wird von polizeilicher Seite auf 26.000 Euro geschätzt. Auch hier wurde der Führerschein einbehalten, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Mercedesstern abgebrochen und entwendet In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein unbekannter Täter an einem Pkw in Jever / Am Wall den Mercedesstern ab und entwendete diesen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung auf dem Siedlerfest in Cäciliengroden Am Samstagabend gegen 20.00 Uhr eskalierte eine zunächst verbale Auseinandersetzung im Festzelt. Hierbei sprangen drei Gäste über den Tresen und gingen eine Servicekraft an, wobei eine Person der Servicekraft mit der Faust in das Gesicht schlug. Die Situation konnte letztendlich erst durch den Sicherheitsdienst beruhigt werden.

