Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 02.-04.2019 - Nachtrag -

Wilhelmshaven (ots)

Rettung von drei Personen aus dem Watt vor Schillig Am Sonntag, gegen 11.48 Uhr, verständigte eine männliche Person die Rettungsleitstelle, da er sich zusammen mit seinen 11 und 13-jährigen Töchtern im Watt vor Schillig befand. Offensichtlich hatte er zuvor das auflaufende Wasser unterschätzt, sodass die Töchter bereits knietief im Wasser standen und er keinen Ausweg mehr aus der Situation fand. Seitens der Rettungsleitstelle wurden sowohl die DLRG Friesland als auch zwei Seenotrettungskreuzer, der Rettungshubschrauber Christoph 26, die Feuerwehr Minsen und die Polizei verständigt. Aufgrund der Gesamtsituation wurde sich seitens der Einsatzleitung dazu entschieden, dass alle drei Personen mittels einer Seilwinde durch den Rettungshubschrauber aus dem auflaufenden Wasser gerettet werden konnten. Alle drei Personen blieben bis auf einen riesigen Schrecken und kalte Beine unverletzt.

Sachbeschädigung an Pkw in Cäciliengroden In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei unter einem Carport geparkte Pkw in der Paul-Hug-Straße in Cäciliengroden nicht unerheblich beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurde die Karosserie mittels eines spitzen Gegenstandes eingedellt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Sattelauflieger in Schortens In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Plane eines im Gewerbegebiet Schortens geparkten Sattelzuges mittels grüner Sprühfarbe besprüht. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

