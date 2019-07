Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Hund, leicht verletzt

Grefrath-Oedt (ots)

Am Samstag, den 06.07.2019 um 13:45 Uhr befuhr eine 71jährige Vorsterin mit ihrem Pedelc den Schotterweg neben der Niers aus Richtung Mülhausen in Richtung Oedt. In Höhe des Lockgrabendyks kollidierte sie mit einem nicht angeleinten Hund und stürzte. Die Pedelec-Fahrerin , die keinen Helm trug, wurde leicht verletzt.

