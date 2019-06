Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht mit verletzem Radfahrer

Bielefeld (ots)

KP / Bielefeld-Stieghorst

Am Donnerstag, 27.06.2019, gegen 12 Uhr, wurde ein 16-jähriger Radfahrer durch einen Pkw angefahren und verletzt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der jugendliche Radfahrer befuhr den Geh- / Radweg der Detmolder Straße in Stieghorst auf der stadteinwärts führenden Seite in falscher Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 345, am dortigen Verbrauchermarkt, fuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes vom Parkplatz des Marktes und wollte nach rechts in die Detmolder Straße einbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den in falscher Richtung fahrenden 16-jährigen Radfahrer und fuhr ihn an. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich dabei an einem Knie und einem Fuß. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich, ob er den Jungen in ein Krankenhaus fahren soll, was dieser aber ablehnte. Daraufhin ließ sich der Mann den Namen und die Telefonnummer des Radfahrers sowie dessen Vaters geben und gab an, dass er anrufen werde. Dann stieg der Mercedes-Fahrer wieder in sein Auto und verließ die Unfallstelle, ohne, dass er selbst seine eigenen Personalien angegeben hatte. Eine Frau, die den Unfall beobachtet hatte, übergab dem Jugendlichen anschließend einen Zettel mit dem Autokennzeichen des Unfallverursachers sowie ihre eigene Telefonnummer. Der 16-jährige fuhr dann zunächst ebenfalls weiter.

Nachdem die Schmerzen im Bein aber immer schlimmer wurden, wandte er sich etwas später in Begleitung eines erwachsenen Verwandten an die Polizei. Anschließend wollte er noch einen Arzt aufsuchen. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein Unfallbeteiligter verpflichtet ist, den anderen Beteiligten seine Daten zur Person und zum Fahrzeug bekannt zu geben. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bielefeld, Tel. 0521-545-0, zu melden.

