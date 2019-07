Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Viersen (ots)

Unbekannte stahlen eine Waschmaschine.

Unbekannte hebelten in den frühen Morgenstunden des 06.07.2019 gegen 04:00 h die Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses an der Eichenstraße auf und stahlen aus dem Keller eine Wachmaschine. Die Täter nutzten zum Abtransport eine Sackkarre, wobei sie beobachtet wurden. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (801)

