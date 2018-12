POL-OS: Hunteburg: Einbruch in der Braukestraße

Hunteburg (ots) - Am späten Freitagnachmittag sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Braukestraße eingebrochen. Dabei stiegen die Täter zwischen 17.35 Uhr und 18.30 Uhr zunächst auf eine Terrassenüberdachung, öffneten dann ein auf Kipp stehendes Fenster und stiegen schließlich in die Räumlichkeiten ein. Ob die Kriminellen bei der Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist momentan noch unklar. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bohmte entgegen. Telefon: 05471-9710.

