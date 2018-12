POL-OS: Osnabrück: Radfahrer stellte Unfallflüchtigen. Zeuge gesucht!

Osnabrück (ots) - Am Freitagnachmittag kam es an der Einmündung Hansastraße/Weserstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des verursachenden Autofahrers. Der bei dem Unfall leicht verletzte Fahrradfahrer verfolgte den Flüchtigen und konnte diesen schließlich später stellen. Der Vorfall passierte gegen 14.50 Uhr, als der Fahrer eines VW Bulli von der Hansastraße nach rechts in die Weserstraße abbog. Dabei übersah der 48-jährige Mann offenbar einen auf dem Radweg stadtauswärts fahrenden Radfahrer, der die Weserstraße bei grüner Ampel vorrangsberechtigt geradeaus überqueren wollte. Trotz einer Vollbremsung konnte der 35 Jahre alte Mann einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw nicht mehr vermeiden, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer hielt nach dem Vorfall nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Bramscher Straße fort. Der Radfahrer rappelte sich auf und nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf. In der Sackgasse der Julius-Schurig-Straße konnte der Radler schließlich das Auto aufhalten, zückte seinen Dienstausweis und gab sich dem Fahrer gegenüber als Polizeibeamter zu erkennen. Auf Vorhalt bemerkte der Autofahrer, dass solch ein Unfall "doch normal sei" und der Radfahrer "zumindest bei der Verfolgung" zu schnell gefahren sei. Der Unfalldienst sucht nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach der unbekannten Person, die dem Radfahrer nach dem Unfall noch das Kennzeichen des VW Bulli zugerufen hat. Hinweise bitte an die 0541-3272215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell