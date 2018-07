POL-NB: Brand einer Lagerhalle mit Strohballen in 18465 Tribsees, Thomashof, Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) - Am 09.07.2018, gegen 17:50 Uhr, kam es auf dem Hof einer Agrarproduktionsgesellschaft in Thomashof bei Tribsees im Rahmen von Verladearbeiten von Strohballen zu einem Brandausbruch. Mitarbeiter des Landwirtschaftshofes entdeckten dabei einen brennenden Ballen in der angelegten Miete. Das Feuer griff, trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen, schnell um sich. Ca. 1300 Strohballen wurden Opfer der Flammen. Im weiteren Verlauf zerstörte das Feuer auch die als Strohlager genutzte Bergehalle. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Hugoldsdorf, Tribsees, Bad Sülze, Franzburg und Richtenberg dauern gegenwärtig noch an. Ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Getreideacker konnte verhindert werden. Der KDD des KK Stralsund befand sich vor Ort im Einsatz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht kein Straftatverdacht.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

