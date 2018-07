POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Zirkow auf der B196 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Sassnitz/Rügen (ots) - Am 09.07.2018 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Ortslage Zirkow auf der B 196 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 30jährige Fahrer eines PKW VW hatte die Absicht, von der B 196 in die Bergener Straße nach links abzubiegen. Dazu hielt er sein Fahrzeug an. Eine 75jährige Fahrerin eines PKW Audi bemerkte den stehenden VW zu spät und fuhr ungebremst auf diesen auf. Durch den Aufprall löste der Airbag im Audi aus. Die 75Jährige erlitt eine Verletzung am Kopf und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in das Sana-Krankenhaus nach Bergen gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, wobei der Audi einen Totalschaden erlitt. Die B196 musste halbseitig für ca. 1 ½ Stunden gesperrt werden.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

