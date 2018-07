POL-NB: Brand einer Strohmiete zwischen Ladenthin und Pomellen LK VG

Pasewalk (ots) -

Am 08.07.2018, um 22:30 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Greifswald der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, den Brand einer Strohmiete zwischen den Ortschaften Ladenthin und Pomellen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, brannte diese in voller Ausdehnung. Zum Einsatz kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Grambow, Ladenthin, Krackow, Penkun und Nadrensee mit 32 Kameraden. Diese konnten die Miete, bestehend aus etwa 60 bis 70 Strohbunde, nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Beamte des Kriminaldauerdienstes Anklam nahmen vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese dauern momentan noch an. Der Sachschaden wird 1.000,- Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

