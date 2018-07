POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle in Folge mit sechs beschädigten PKW und vier leicht verletzten Personen auf der B 192 bei Sietow LK MSE

Röbel (ots) -

Am 08.07.2018, gegen 14:15 Uhr, ereigneten sich zeitgleich zwei Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße 192 bei Sietow. Zum Unfallzeitpunkt fuhren 7 PKW in Kolonne aus Richtung Waren kommend in Richtung Malchow. Kurz vor der Ortschaft Sietow, musste der erste PKW verkehrsbedingt anhalten. Die Fahrerin (25) des nachfolgenden PKW Skoda, hielt ebenfalls an. Der Fahrer (22) des folgenden PKW Hyundai konnte nicht anhalten und fuhr auf den Skoda auf. Hierbei wurde die Beifahrerin (16)im Skoda leicht verletzt. Hinter den Unfallfahrzeugen hielten ein Audi, ein Kia und ein Opel. Der Fahrer (26) des nachfolgenden PKW Peugeot konnte ebenfalls nicht rechtzeitig anhalten und schob die wartenden Fahrzeuge ineinander. Hierbei wurden die Beifahrerin (55) im PKW Opel, die Fahrerin (43) des PKW Kia und der Fahrer 41) es PKW Audi leicht verletzt. Sie wurden im Klinikum Waren medizinisch versorgt. Drei der Fahrzeuge (Opel, Kia und Peugeot) wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden belief sich auf 21.000,- Euro. Im Rahmen der Bergung, musste die B 192 bei Sietow kurzeitig voll gesperrt werden. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

