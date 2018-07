POL-NB: Greifswald: PKW überschlug sich - Fahrer unter Alkohol, Drogen und ohne Fahrerlaubnis (LK Vorpommern - Greifswald)

Greifswald (ots) - Am 08.07.2018 gegen 11:20 Uhr kam es in Greifswald zu einem Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer eines Pkw Chrysler befuhr den Ernst-Thälmann-Ring aus Richtung Anklamer Straße kommend in Richtung Koitenhäger Landstraße. Nach den ersten Erkenntnissen verlor er beim Befahren der Rechtskurve die Gewalt über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Bordstein und überschlug sich mit dem PKW. Dieser blieb letztlich auf dem Fahrzeugdach liegen. Während des Unfalls kollidierte das Fahrzeug zudem mit einem Briefkasten und einer Packstation der Deutschen Post. Durch den Aufprall wurde die Packstation gegen einen parkenden Pkw Seat geschleudert. Der 23-jährige Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte aber kurze Zeit später durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeivollzugsbeamten des Polizeihauptreviers Greifswald festgehalten werden. Durch die bisher geführten Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht, dass der 23-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln das Fahrzeug geführt hat. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Pkw Chrysler war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,00 Euro.

