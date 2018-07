POL-BO: Unberechtigt Geld abgehoben: Wer kennt diesen Mann?

Wer kennt diesen Mann? Er hat mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben. Bild-Infos Download

Bochum/Herne (ots) - Mit einer gestohlenen EC-Karte hat ein Krimineller mehrfach unberechtigt Geld abgehoben. Mit richterlichem Beschluss sind jetzt Bilder einer Überwachungskamera zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Am 23. März (Freitag) entwendete der Täter die EC-Karte in einem Herner Restaurant. Bis zum 26. März hob er an zwei Geldautomaten in Bochum (Auf der Markscheide 10 und Herner Straße 100) mehrfach Bargeld ab. Dabei wurde er von den Überwachungskameras gefilmt.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat für Betrugsdelikte (KK 15). Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 4605 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell