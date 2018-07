POL-BO: Vollgetankt, nicht bezahlt - und die Nummernschilder waren auch geklaut: Die Polizei sucht diesen Mann

Wer kennt diesen Mann? Er steht im Verdacht, nach dem Volltanken auf einer Bochumer Autobahnraststätte nicht bezahlt zu haben. Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Ohne zu bezahlen hat ein Krimineller eine Bochumer Autobahn-Tankstelle verlassen. Er war mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Mit richterlichem Beschluss ist das Foto des Mannes nun zur Veröffentlichung freigegeben.

Der Vorfall ereignete sich frühmorgens am 11. Februar (Sonntag) auf dem Gelände der Raststätte Beverbach an der A40. Gegen 2.10 Uhr tankte der bislang nicht ermittelte Mann eine schwarze Mercedes C-Klasse für knapp 100 Euro und verließ ohne zu bezahlen das Gelände. Das am Fahrzeug angebrachte Nummernschild ist am Vortag in Herdecke gestohlen gemeldet worden.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat für Betrugsdelikte (KK 15). Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 4605 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

