POL-NB: Brand einer Strohballenpresse an der K 56 zwischen Zinzow und Borntin ( LK Vorpommern - Greifswald)

Anklam (ots) - Am 08.07.2018 gegen 10:40 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg der Brand einer Strohballenpresse gemeldet. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Boldekow, Zinzow, Sarnow, Wusseken und der Polizeivollzugsbeamten des PHR Anklam brannte ein Strohballen in der Strohballenpresse. Dem Fahrzeugführer gelang es noch, das Zugfahrzeug abzukoppeln und sich sowie das Zugfahrzeug in Sicherheit zu bringen. Selbst der sofortige Beginn der Löscharbeiten konnte die völlige Zerstörung der Strohballenpresse nicht verhindern. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 40.000,00 EUR geschätzt. Als vorläufige Brandursache wird ein technischer Defekt an der Strohballenpresse angenommen.

