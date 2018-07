POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 193 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots) -

Am 09.07.2018, um 17:25 Uhr, kam es auf der B 193 zwischen Neustrelitz und Brustorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Dieser befuhr die B 193 aus Richtung Neustrelitz in Richtung Penzlin und kam aus unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Der Fahrer des entgegenkommenden LKW musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen und kollidierte dabei seitlich mit einem Straßenbaum. Am LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro. Der Straßenbaum wurde leicht beschädigt. Der Fahrer des beschädigten LKW blieb unverletzt. Gegen den flüchtigen LKW-Fahrer wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht durch Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg aufgenommen. Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

