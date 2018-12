POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in KFZ-Werkstatt

Quakenbrück (ots) - Unbekannte sind am frühen Samstagmorgen in eine KFZ-Werkstatt im Eilerskamp eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 04.20 Uhr und 05.45 Uhr eine Hallentür auf und gelangten so in das Gebäude. Beim Versuch die Tür zum Büro gewaltsam zu öffnen scheiterten die Einbrecher jedoch und gaben die weitere Tatausführung auf. Beute machten sie bei ihrer Tat offenbar nicht. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizeistation Quakenbrück. Telefon: 05431-90330.

