Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Fleischerei

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Unbekannte erbeuteten wenige Hundert Euro Bargeld.

Die Unbekannten hebelten in Zeit von Freitag, 05.07.2019, 19:10 Uhr bis Samstag, 06.07.2019, 06:45 Uhr eine rückwärtige Türe einer Fleischerei an der Kehrstraße auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (799)

