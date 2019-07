Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am Freitag gegen 13.45 Uhr befuhr ein 11jähriger Junge aus Grefrath mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Stadionstraße aus Richtung Berger Platz kommend in Richtung Schanzenstraße. An der Kreuzung Stadionstraße/ Schanzenstraße fuhr er auf die Straße, um die Schanzenstraße in Richtung Neustraße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 25jährigen Fahrzeugführerin aus Grefrath, die die Schanzenstraße aus Richtung Deversdonk kommend in Richtung Mülhausener Straße befuhr. Der Junge, der auf dem Weg von der Schule nach Hause war, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er konnte nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus nach Hause entlassen werden. Während der Fahrt trug er keinen Fahrradhelm. /UR (797)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstellle

Ulrich Rothstein

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell