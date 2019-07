Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Einbrecher flüchtet aus Haus

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Freitag, gegen 13.00 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem Haus auf der Garnstraße in St. Tönis gerufen. Dort war es zu einem Einbruch gekommen, bei dem ein Zeuge den Täter in die Flucht geschlagen hatte. Der Unbekannte hatte eine Wohnungstür aufgebrochen und war dort auf den Eigentümer getroffen. Sofort flüchtete der Einbrecher zu Fuß aus dem Haus. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Einbrecher ist ca. 20-30 Jahre alt und untersetzt. Er ist ca. 1,70 Meter groß und war schwarz gekleidet. Hinweise auf den Einbrecher bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (795)

