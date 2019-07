Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Ein Radfahrer verletzte sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zum Glück nur leicht.

Gegen 15.30 Uhr wollte ein 48jähriger Autofahrer aus Lobberich die Sportanlage an der Lobbericher Straße nach rechts in Richtung Lobberich verlassen. Dabei übersah er offensichtlich einen 30jährigen Radfahrer aus Breyell, der den Radweg in entgegengesetzter Richtung aus Richtung Lobberich kommend befuhr. Der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, stürzte und verletzte sich leicht./mikö (800)

