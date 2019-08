Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen bzw. die Eigentümer von sichergestellten Heizungsrohren - Ermittler gehen davon aus, dass diese Gegenstände aus einer Straftat stammen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Die Polizei stellte nach einem Zeugenhinweis am Samstagabend, 03.08.2019, zwei weiße Heizungsrohre sicher, die in einem Kleingarten in der Langeoogstraße in Wilhelmshaven lagen. Die Ermittler gehen zum einen davon aus, dass es sich bei den Heizungsrohren um Diebesgut handelt und zum anderen, dass diese zum Abtransport abgelegt worden sind.

Die beiden weißen Heizungsrohre scheinen älteren Bau- bzw. Installationsjahres zu sein, sie sind leicht gebogen, haben einen Durchmesser von 1,5 cm und eine Länge von etwa 120 cm, außerdem ist an den beiden Rohren noch das Gewinde vorhanden.

Da diese Waren bislang nicht zugeordnet werden konnten, bittet die Polizei zur Aufklärung der näheren Umstände, dass sich die Eigentümer bzw. Zeugen unter der Rufnummer 04421/942-0 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell