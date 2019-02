Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl auf Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 23.02.2019, zwischen 13:15 Uhr und 13:20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes in der Bitscher Straße, Pirmasens der Diebstahl einer Handtasche. Eine 73-jährige Frau aus Pirmasens hing ihre Handtasche an den Einkaufswagen um die Einkäufe in den Kofferraum ihres PKW einzuladen. Als die Frau den Einkaufswagen wegfahren will bemerkt sie das Fehlen der Handtasche. Es entstand ein Schaden von ca. 350,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

