Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mit entwendetem Pkw in Varel verunfallt (FOTO) - Fahrzeugführer hatte außerdem 2,63 Promille und keine Fahrerlaubnis

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Nacht zum Dienstag, 06.08.2019, ereignete sich gegen 00.20 Uhr in der Innenstadt ein Verkehrsunfall. Der Führer eines Pkw Hyundai kollidierte am Schloßplatz mit einem dort aufgestellten Spielgerät (FOTO)

Der 30-jährige Fahrzeugführer und seine 22-jährige Beifahrerin, beide aus Oldenburg, versuchten noch zu Fuß vom Unfallort zu flüchten, konnten aber von den schnell eingreifenden Polizeibeamten nach wenigen Metern gestellt werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten außerdem fest, dass der Pkw zuvor entwendet worden war und der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von etwa 12.500 EURO, verletzt wurde keiner.

Derzeit ermittelt die Polizei in Varel wegen Diebstahl eines Pkw, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell